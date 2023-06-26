Макс Барських про виступ із Меладзе на одній сцені: "Організатори оголосять ім'я нового артиста"

Артист пояснив, чому його ім'я з'явилося на афіші концерту, куди запрошений російський співак.

Український співак Макс Барських прокоментував виступ із виконавцем Валерієм Меладзе на одній сцені в Кишиневі.

Як пояснив музикант в Instagram, ще на початку червня він повідомив організаторам концерту, що не виступатиме разом із Валерієм Меладзе, адже той не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні. Барських запевнили, що російського співака не буде.

"1 червня представник моєї команди повідомив організаторам фестивалю про мій намір скасувати виступ через участь у лайнапі Валерія Меладзе, який не визначився в позиції щодо України. Нас запевнили, що виступ Валерія Меладзе не відбудеться", - прокоментував артист.

Афіша концерту у Молдові / Фото: telegram.org/@muzvar_ua

Макс Барських стверджує, що Меладзе мають замінити іншим закордонним артистом, ім'я якого оголосять після підписання контракту. Тим часом сам українець остаточно не підтвердив свою участь у фестивалі у Кишиневі.

"Упродовж найближчого часу організатори фестивалю оголосять ім'я нового артиста, після чого я зможу остаточно підтвердити свою участь у заході", - додав співак.

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода теж має виступити на концерті у Кишиневі, де, згідно з афішами, буде Валерій Меладзе. Виконавиця заявила, що не збирається співати на одній сцені з російськими артистами.

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