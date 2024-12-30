Макс Барських розповів про допомогу жінкам, які повернулися з полону

Український співак Макс Барських ініціював допомогу жінкам, які повернулися з російського полону.

У рамках шоу "Різдвяний Зорепад", який відбувся 21 грудня в Києві, артист представив соціально важливий ролик. Його головна мета – заклик до суспільства підтримати жінок, які пережили російський полон та сексуальне насильство.

Як повідомляє Барських в Instagram, авторкою благодійної ініціативи виступила Оксана Григор’єва, радниця з гендерних питань Командування Сухопутних Військ ЗСУ. Її зусилля спрямовуються на створення унікального реабілітаційного центру.

"Ми маємо дбати про людей, які повернулись з полону і потребують нашої щоденної підтримки та своєчасного отримання допомоги в соціальній адаптації. А також не забувати про тих, хто й досі перебуває в неволі. Саме для цього ми організовуємо збір коштів на створення реабілітаційного центру", — розповідає Макс Барських.

Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

За словами Григор’євої, спеціальний простір стане місцем, де жінки зможуть отримати комплексну допомогу для подолання травм та повернення до нормального життя. До кожної постраждалої застосовуватиметься індивідуальний підхід з урахуванням потреб: від консультацій із психологами до тривалої реабілітації в камерному середовищі. Програма створена з акцентом на турботу про душевне здоров’я в умовах природи та спокою.

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