Макс Барських шокував, як отримував погрози від російських політиків: "Я прощався з життям"

Український співак Макс Барських приголомшив заявою, як російські державні органи погрожували за його проукраїнську позицію.

Так, співак пригадав, як з перших днів війни він розповідав про звірства росіян і намагався донести росіянам правду. Втім, за такі марні намагання йому лише прилітали погрози від державних служб РФ. За словами Барських, у такі моменти він прощався з життям, а не тільки з блискучою кар'єрою. Водночас він думав про цивільних українців, які щодня зазнають лиха від обстрілів країни-агресорки.

"Я попрощався не тільки зі сценою, але й зі своїм життям. Я думав за людей, які гинуть, російські ракетні атаки… У мене було багато погроз. І від політиків, і ФСБ (Федеральна служба безпеки Росії – прим. ред.), і всіх решти. У мене була позиція, яку я висловлював. Намагався певним чином привернути увагу росіян, щоб разом припинити цей жах. Але з кожним днем ​​я розумів, що ми говоримо різними мовами, і ми зовсім різні люди", - розповів зірка в інтерв'ю Олексію Суханову.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

Натомість Макс зізнається, що навіть після усвідомлення всіх ризиків він продовжує стояти на боці України й допомагає українським бійцям за допомогою того, що у нього виходить найкраще, – творчості.

"Тобто я для себе зрозумів, що якщо і вмирати, то до кінця нести правду і зробити хоча б щось, щоб вплинути на людей і зупинити цю війну", - додає артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова показала архівне фото з Максом Барських, зроблене 10 років тому, і приголомшила їхнім виглядом.

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