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Макс Барських шокував, як йому викликали швидку під час знімань кліпу: "Думав, моя остання робота"

Автор
Валерія ГажалаВалерія Гажала
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
2 хв
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Макс Барських шокував, як йому викликали швидку під час знімань кліпу: "Думав, моя остання робота"

Макс Барських

Артист поділився цікавими нюансами нової відеороботи.

Український співак Макс Барських вразив кліпом до свого англомовного хіта "Rich", знятого в гумористично-гротескному стилі.

У пісні розкривається актуальне питання людяності, життєвих цінностей та регресу особистості.

На відео артист з'являється в 5 несподіваних образах: жебрака, Людовіка XIV, єгипетського фараона, "вовка з Волл Стріт" і первісної людини. За декілька хвилин разом з глядачем він проходить шлях від різдвяної мрії про фінансову незалежність до моральної деградації.

Макс Барських / ©
Макс Барських

Відеокліп був знятий до повномасштабного вторгнення. Його режисером став Алан Бадоєв. Загалом, над роботою працювало близько 200 професіоналів. Щоб дійти ідеального результату Барських і Бадоєв витратили місяць на підготовку, три доби знімань нон-стоп та 2 роки очікувань.

"Я дуже пишаюся цією роботою, бо вона свідчить про те, яке потужне виробництво було в довоєнній Україні. Не виїжджаючи з улюбленого міста, ми могли створювати Голлівуд, Боллівуд і навіть щось більше. 200 чоловік три доби працювали над тим, аби створити красиву історію та подарувати глядачеві свято… Сьогодні подібне, на жаль, неможливе. Багато професіоналів або поїхали з країни, або на фронті. Але я точно знаю, що усе буде відновлено, бо ми дуже талановита нація!", - прокоментував кліп Алан.

Макс Барських / ©
Макс Барських

Не обійшлося і без форс-мажорів. Зокрема, український виконавець зізнався, що захворів на Covid і мав високу температуру. За словами зірки, під час знімань фізично було дуже важко. Навіть довелося викликати швидку на майданчик, щоб врятувати життя Максу.

"Це був коронавірус, який я підхопив на знімальному майданчику. З температурою під сорок я мав стрибати, танцювати… Я навіть думав, що це моя остання робота", - розповів артист у проєкті "Ранок у великому місті".

До слова, новий трек Макса Барських став 3 релізом у співпраці з міжнародним лейблом Warner Music Poland.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Злата Огнєвіч приголомшила фанів своїм відвертим відеокліпом. Через надмірну еротику YouTube забанив роботу.

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Дата публікації
Перегляди
202
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