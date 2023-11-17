Макс Барських шокував, як йому викликали швидку під час знімань кліпу: "Думав, моя остання робота"

Український співак Макс Барських вразив кліпом до свого англомовного хіта "Rich", знятого в гумористично-гротескному стилі.

У пісні розкривається актуальне питання людяності, життєвих цінностей та регресу особистості.

На відео артист з'являється в 5 несподіваних образах: жебрака, Людовіка XIV, єгипетського фараона, "вовка з Волл Стріт" і первісної людини. За декілька хвилин разом з глядачем він проходить шлях від різдвяної мрії про фінансову незалежність до моральної деградації.

Макс Барських

Відеокліп був знятий до повномасштабного вторгнення. Його режисером став Алан Бадоєв. Загалом, над роботою працювало близько 200 професіоналів. Щоб дійти ідеального результату Барських і Бадоєв витратили місяць на підготовку, три доби знімань нон-стоп та 2 роки очікувань.

"Я дуже пишаюся цією роботою, бо вона свідчить про те, яке потужне виробництво було в довоєнній Україні. Не виїжджаючи з улюбленого міста, ми могли створювати Голлівуд, Боллівуд і навіть щось більше. 200 чоловік три доби працювали над тим, аби створити красиву історію та подарувати глядачеві свято… Сьогодні подібне, на жаль, неможливе. Багато професіоналів або поїхали з країни, або на фронті. Але я точно знаю, що усе буде відновлено, бо ми дуже талановита нація!", - прокоментував кліп Алан.

Макс Барських

Не обійшлося і без форс-мажорів. Зокрема, український виконавець зізнався, що захворів на Covid і мав високу температуру. За словами зірки, під час знімань фізично було дуже важко. Навіть довелося викликати швидку на майданчик, щоб врятувати життя Максу.

"Це був коронавірус, який я підхопив на знімальному майданчику. З температурою під сорок я мав стрибати, танцювати… Я навіть думав, що це моя остання робота", - розповів артист у проєкті "Ранок у великому місті".

До слова, новий трек Макса Барських став 3 релізом у співпраці з міжнародним лейблом Warner Music Poland.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Злата Огнєвіч приголомшила фанів своїм відвертим відеокліпом. Через надмірну еротику YouTube забанив роботу.

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