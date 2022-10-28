Макс Барських у новому образі українською заспівав у чуттєвому кліпі з ETOLUBOV

Співак Макс Барських потішив шанувальників музичною новинкою.

Цього разу виконавець представив чуттєву дуетну роботу, записану разом зі співачкою ETOLUBOV. Спільний українськомовний трек виконавців вийшов під назвою "Римую". За словами артистів, ця композиція –чуттєве послання до всіх українських пар, яким вдалося попри численні обставини знайти чи зберегти своє кохання.

Макс Барських та ETOLUBOV / Фото: Ксенія Каргіна

"Сьогодні війна йде на всіх фронтах. У музиці важливо, щоб українське слово та рима знаходили нову форму, стаючи ближчими до сприйняття сучасної молоді. Разом з Любою ми прагнули створити чуттєвий і водночас по-справжньому український поп-трек. Я переконаний, що наша мова може і має звучати сучасно", - прокоментував роботу Барських.

Разом з піснею відбулася прем'єра й камерного відео до неї. У кліпі Макс з'являється з новим, білим кольором волосся, який контрастує з темними кольорами відео.

Прихильники артистів зізналися, що їм дуже сподобався дует: "Прекрасна пісня, чудовий, ліричний, камерний кліп! Давно мріяла про такий кліп про кохання, де лише двоє закоханих, де всі почуття яскраво показані крупним планом", "Неймовiрно. Дуже романтично. Бальзам для вух та очей. Мурахи шкiрою. Такий шедевр створити може лише Макс", "Ніжність... Стільки ніжності. Музика просто зачаровує!".

Макс Барських та ETOLUBOV / Фото: Ксенія Каргіна

Зазначимо, що весь прибуток з монетизації від переглядів та прослуховувань "Римую" буде перерахований до благодійного фонду DOLI, який заснувала ETOLUBOV для допомоги постраждалим від війни українським сім'ям.

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