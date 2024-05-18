Макс Барських відіграв концерт у Києві: пристрасні танці на сцені, дивні подарунки та сльози у залі

Український співак Макс Барських 17 травня відіграв свій великий сольний концерт.

Грандіозна подія відбувалася в Києві. Артист зібрав близько 10 тисяч прихильників у столичному "Палаці спорту", яких потішив своїми давно популярними та відомими, а також новими хітами.

Редакція сайту ТСН.ua теж побувала на концерті Макса Барських та пропонує вашій увазі репортаж, як минула подія.

Концерт Макса Барських у Києві

Виступ артиста був запланований на 19:00. Утім, прихильникам довелося трішечки почекати. Макс Барських очікував, поки всі гості нарешті зберуться. Коли концертна зала вже просто шаленіла, співак нарешті з'явився на сцені разом з бендом та танцівницями. Концертну програму виконавець розпочав з англомовного треку SLAY. До речі, до початку заходу на великих екранах був зображений QR-код, за яким могли перейти всі охочі та задонатити кошти на потреби захисників.

Концерт Макса Барських у Києві

Макс Барських тішив прихильників своїми вже давно відомими піснями, що стали хітами. На сцені пролунали такі композиції, як "Тумани", "Подруга ніч", "Береги", "Хочу танцювати" та інші.

Концерт Макса Барських у Києві

Також фани могли насолоджуватися піснями, які виконавець випустив вже під час повномасштабної війни. Зокрема, Барських виконав на сцені треки "Чекай мене", "Ритми", "Зорепад" та багато інших.

Концерт Макса Барських у Києві

Свою одну з найвідоміших пісень "Хай буде весна" Макс Барських заспівав разом із прихильниками. Зокрема, перед початком виконання співак показав потужний воєнний ролик. Виконавець поділився, яким було життя до війни та як воно змінилося. Артист відрікся від всього російського та обрав Україну. Після ролику Барських спустився зі сцени до прихильників. Щоправда, вони спочатку насторожено на це відреагували, а потім підійшли до нього обійматися та разом співати "Хай буде весна".

Концерт Макса Барських у Києві

Співак також не забувся нагадати, завдяки кому нині має змогу давати концерти. Артист просто зі сцени подякував українським військовим за захист України та вшанував хвилиною мовчання полеглих захисників.

Концерт Макса Барських у Києві

На концерті Макса Барських майоріли українські прапори. Прихильники артиста приносили їх із собою, просили виконавця розписатися. А один із номерів співак виконав разом із синьо-жовтим стягом.

Концерт Макса Барських у Києві

Фани виконавця були неабияк розчулені. Вони дякували йому за виступ квітами та м'якими іграшками. До речі, з цікавого, виконавцеві закинули на сцену рибину, звісно ж плюшеву.

Концерт Макса Барських у Києві

Здебільшого на концерті переважала жіноча аудиторія, однак і чоловіки були присутні. Хоча Барських пожартував, що то дівчата змусили своїх коханих скласти їм компанію, однак артист помиляється. Чоловіки теж відривалися під його треки та підспівували не менше, аніж жінки.

Концерт Макса Барських у Києві

До речі, Макс Барських дивував не лише своїм потужним вокалом, а й шаленою хореографією. Ба більше, під час виконання декількох пісень співак влаштував пристрасні танці з учасницями свого балету.

Концерт Макса Барських у Києві

Концерт Макса Барських у Києві

Декілька разів виконавець встиг переодягнутися. Спочатку він вийшов на сцену в шкіряних штанях та сорочці, яку згодом замінив на футболку. Фани могли бачити виконавця в костюмах вільного крою, концертних брюках та майках. Варто зазначити, що переодягання жодним чином не впливало на тривалість концерту, адже Барських це робив майстерно швидко.

Концерт Макса Барських у Києві

Виконавець закінчив концертну програму мотиваційною промовою та піснею "Знайди себе". Однак, прихильники звісно ж не могли просто так його відпустити. Коли вже погасли софіти, вони просто вимагали, аби артист вийшов на біс. Звісно ж, Барських не міг не виконати прохання. Тож, він знову вийшов на сцену та заспівав свій хіт "Подруга ніч".

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