Макс Барських відіграв концерт у Києві: сексуально станцював з Дорофєєвою і посвітив оголеним торсом

Український співак Макс Барських відіграв концерт у Києві у Палаці спорту. Цей виступ став для артиста наймасштабнішим за увесь час повномасштабного вторгнення.

Минулого вечора послухати нову концертну програму Барських під назвою "Зорепад" зібралося більше 10 тисяч прихильників. До програми увійшли як нові українськомовні пісні, так і перекладені хіти і композиції англійською мовою.

Макс Барських, концерт у Києві

Макс Барських, концерт у Києві

Креативним продюсером шоу виступив Алан Бадоєв, а режисером та хореографом-постановником Руслан Махов. Розпочав концерт Барських зі слів подяки ЗСУ, ДСНС, волонтерам, медикам та кожному, хто щодня наближає нашу перемогу. Частина коштів з прибутку буде спрямована українським військовим на цільові потреби.

Макс Барських, концерт у Києві

Макс Барських, концерт у Києві

Макс Барських, концерт у Києві

"В момент, коли я сумнівався, саме українці переконали мене переходити повністю на українську. Мій вибір не лише підтримали, а й допомогли знайти нового себе в творчості. Тому, мені є за що дякувати кожному українцю. Шлях, який долає Україна, дорівнює шляху, який долає кожен українець. Вчора у Палаці Спорту відбулося шоу "Зорепад". Я вийшов до вас і розповів історію свого шляху за ці майже два роки війни. Від першого дня, коли, здавалось, не буде більше пісень і не буде виступів, і до вчора, коли десять тисяч людей співали зі мною старі й нові пісні українською. Цей момент вже історія. Я ще раз хочу подякувати тим, хто повернув нам надію в завтра і дає можливість жити на своїй землі", - поділився враженнями від концерту Макс.

Спеціальною гостею шоу Макса Барських стала співачка Надя Дорофєєва, яка разом з ним виконала дуетну композицію "Ритми". Не обійшлося й без запальних танців зірок.

Макс Барських, концерт у Києві

Макс Барських, концерт у Києві

Макс Барських, концерт у Києві

Макс Барських, концерт у Києві

Під час виступу з Максом в унісон співала багатотисячна зала, а артист, вдячний своєму слухачеві не втримався, й спустився до прихильників.

Макс Барських, концерт у Києві

Макс Барських, концерт у Києві

Нагадаємо, що 24 грудня, о 21:00 телеканал "1+1 Україна" покаже святкову прем'єру проєкту "Різдво. Ти не один". На глядачів чекають несподівані музичні колаборації, а колядки та щедрівки зазвучать по-новому. Зокрема, своїм виступом глядачів потішить і Макс Барських.

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