Макс Барських відмовився виступати на одній сцені з Валерієм Меладзе на концерті у Молдові

Український співак Макс Барських відмовився від участі у музичному фестивалі Summer Fest в Кишиневі через виступ російського виконавця Валерія Меладзе, який досі не визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні.

Про своє рішення скасувати свій виступ артист повідомив на своїй сторінці в Instagram. За словами Макса, організатори відмовилися заміти російського співака на іншого артиста.

"Друзі, повідомляю, що не виступатиму цього року на фестивалі Summer Fest в Кишиневі. Організатори заходу не змогли виконати обіцянку стосовно змін учасників у лайн-апі. Тому, на жаль, моя зустріч з молдовськими прихильниками цього літа не відбудеться", - повідомив Барських.

Макс Барських відмовився від участі в Summer Fest в Кишиневі

Тим часом, організатори фестивалю вже повідомили про те, що замість Барських на сцені виступить українських репер T-Fest. Також взяти участь у концерті мала співачка Світлана Лобода, але, вона також відмовилася від участі. Замість артистки організатори запросили гурт "БИ-2", фронтмен якого, Єгор Бортнік, раніше виступив проти війни та назвав росіян "вбивцями".

Нагадаємо, що раніше Макс Барських розповів про те, що одразу попередив організаторів фестивалю про свою позицію та відмовився виступати з росіянами. За словами співака, йому пообіцяли, що замінять Меладзе на іншого артиста.

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