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Макс Барських прокоментував свою службу в ЗСУ

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Макс Барських прокоментував свою службу в ЗСУ

Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Український співак Макс Барських на початку квітня вступив до лав ЗСУ та вирушив на навчання.

Від перших днів війни в Макса Барських виникло бажання взяти до рук зброю і захищати свою країну, йдеться у сюжеті ТСН.

Артист навіть пройшов військовий вишкіл.Таким чином зрозумів, що його зброя – це музика. 

"Мені хотілось щось робити, якось допомогти, якось підтримати дух. Я приїхав до Києва, знайшов один батальйон, але командир мені сказав: що воїнів досить, вистачає і я почав виступати з концертами і бути сильнішим у тому, в чому я можу бути сильнішим", - прокоментував Барських.

До речі, в репертуарі артиста з'явилось більше пісень українською. Композицію "Україна" він написав спеціально для концерту в метро, який відбувся на День Незалежності.

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Нагадаємо, що декілька тижнів тому лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який разом з колегами служив парамедиком на Харківщині, висловив свою думку щодо співака Макса Барських, який нібито вступив до лав ЗСУ. Тарасу Тополі слабо в це віриться. Він зазначив, що не знає жодного батальйону, де служить Макс.

Зазначимо, ще на початку квітня Макс Барських повідомив, що вступив до лав ЗСУ. Утім, артиста записали як резервіста, адже він не має військового досвіду. За словами Барських, його призначили відповідальним за поставки.

Макс Барських / © instagram.com/max_barskih
Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
7570
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