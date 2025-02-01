Макс Барських відверто заговорив про серйозні стосунки та про плани стати батьком

Український співак Макс Барських відверто розповів про серйозні стосунки та про плани стати батьком.

Виконавець зазвичай ретельно приховує особисте життя. Однак в інтерв'ю Раміні Есхакзай артист поділився деякими подробицями. Зокрема, зірка зізнався, що востаннє перебував у серйозних стосунках 6-7 років тому. Взаємини не склалися, адже Макс Барських тоді ретельно працював над сольною кар'єрою та весь час присвячував роботі. Артист також говорить, що йому взагалі складно побудувати серйозні стосунки. За словами виконавця, через роботу він часто перебуває в дорозі, тож із коханою людиною доводиться бути на відстані, тож зв'язок між парою втрачається.

Макс Барських

"Складно знайти другу половинку. Перш за все – це мій режим. Графік роботи не дозволяє мені бути в одному місці. Складно побудувати щось дійсно серйозне і тривале. Коли ти на відстані, цей зв'язок з часом втрачається. Востаннє довготривалі стосунки були, здається, років 6-7 тому. Коли відбувся перший великий успіх, у 2014-2016 роках, я майже цілодобово працював. Мені було складно не просто побудувати стосунки, а й знайти час для себе. І так я працював до 2022 року", - поділився виконавець.

Також артист розповів про плани стати батьком. Коли співаку було 25 років, він із подругою часто навідувався до дитбудинку. Одного хлопчика Барських хотів усиновити, однак він потрапив до іншої сім'ї. Виконавець говорить, що й сам тоді був занадто юним. Наразі ж артист розуміє, що стане батьком лише тоді, коли зможе майже весь свій час присвячувати дитині. Макс Барських говорить, що його батьки чимало працювали, тож він почувався "третім зайвим". Тож, співак не хоче допустити тих самих помилок.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

"Мені хотілося б подарувати любов дитині. Був хлопчик, якого ми побачили в дитбудинку, часто навідували, але потім його усиновили. Я сам тоді ще був дитиною, і скільки живу, то більше розумію, наскільки це велика відповідальність. Якщо в мене будуть діти свої, вони будуть в той момент, коли я вже я осяду в одному місці й зрозумію, що зможу дати дитині майбутнє, 95% свого часу, зможу нормально виховувати, дарувати любов", - поділився співак.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських оголосив про паузу в концертній діяльності. Артист пояснив, чому йому необхідна перерва.

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