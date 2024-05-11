Макс Барських відверто зізнався, з якими труднощами стикається у стосунках

Український співак Макс Барських випустив ліричну композицію "Замало" про почуття і майже побив рекорди своїх хітів.

Так, артист не охоче ділиться подробицями своїх романів. Втім, за допомогою творчості Макс все ж дозволяє прихильникам зазирнути в глибини його душі. Зокрема, днями зірка випустив трек "Замало", у якому після особистих драм, наважився розповісти про власні почуття й часте невзаємне кохання.

"На цей трек мене надихнула особиста історія переживань: в сучасному світі варіантів стало складно знаходити взаємність, а ще складніше зберегти щирі почуття довше, ніж один рік", - поділився переживаннями Макс.

До слова, композиція вже набрала понад 1 млн переглядів у соцмережах і має всі шанси побити рекорди попередніх хітів "В твоїх очах" та "Зорепад". Також "Замало" є вже другою піснею, яку Барських випускає спеціально до шоу "Зорепад. На біс" у київському Палаці Спорту.

Нагадаємо, нещодавно своїми болісними згадками про екснареченого ділилася співачка Аліна Гросу. Зірка після низки зрад показала їхню небачену історію кохання, яке вже минуло.

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