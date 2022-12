Макс Барських випустив атмосферний кліп на англомовну пісню, в якому станцював під снігом

Виконавець представив відео на трек Before We Say Goodbye.

Український співак Макс Барських випустив англомовний сингл Before We Say Goodbye, який назвав саундтреком до Нового року.

Разом з піснею відбулася прем'єра кліпу, режисером якого, традиційно, виступив друг Барських, кліпмейкер Алан Бадоєв. Відео вийшло доволі лаконічним, проте емоційним. Протягом майже трьох хвилин у кадрі перебуває Макс, який розповідає свою історію.

Окрім того, шанувальники артиста оцінять його танцювальні вміння. Оскільки у відео Барських продемонстрував пластичний танець під снігом, який падає на Макса у відеороботі.

"З початком зими мені захотілося створити саундтрек до Нового року. Бо попри біль та тугу, що накопичилася протягом довгого часу, ми продовжуємо сміятися крізь сльози, намагатися радіти життю та дякувати новим світанкам і заходу сонця. Тому в пісні Before We Say Goodbye танцювальний біт зливається з мінорними акордами та ліричною мелодією", - прокоментував прем'єру Макс Барських.

Макс Барських / Фото: Ярослав Бугаєв

Зазначимо, що вже цієї суботи, 10 грудня, Макс Барських дасть концерт в Одесі у "Філармонії", де наживо виконає свій новий трек.

Окрім того, днями Макс Барських анонсував великий сольний виступ у Києві. Концерт запланований на 30 грудня в Stereo Plaza, де пролунають найкращі хіти музиканта.

"Новий рік я зустрічаю у Києві. Зараз, як ніколи, я хочу розділити з українцями смуток, радість та надію складного року, що нарешті минає. Я вже казав, що після 24 лютого мені було складно виходити на сцену доти, поки не зрозумів, що лише завдяки творчості я можу підтримувати свою країну і нашу армію. Якщо музика лікує душі на рівні енергії, то благодійність допомагає практично. Частина коштів з усіх моїх концертів завжди йде на потреби ЗСУ. І це наш спільний внесок з вами у майбутню перемогу. Тому, я запрошую усіх охочих на свій передноворічний концерт! Забажаймо нашу перемогу разом!" - сказав Макс.

Читайте також: