Макс Барських випустив душевну пісню українською "Чекай мене", яка довела фанів до сліз

Співак Макс Барських запрем'єрив ще один душевний зворушливий трек українською мовою, який вийшов під назвою "Чекай мене".

Прем'єра роботи відбулася сьогодні. Ще одна композиція у репертуарі Макса Барських, написана українською мовою, вийшла дуже проникливою та сильною водночас:

"Коли я їздив Україною, я бачив людей: жінок, чоловіків, які безмежно страждали від самотності, від того, що не можуть бути разом зі своїми коханими. Пісня "Чекай мене" народилася як обіцянка про повернення та кохання. Уся Україна чекає на повернення кожного з нас. Бо ми можемо зробити її краще. Чекай мене!" – прокоментував реліз Макс Барських.

Зазначимо, що ця пісня знайшла відгук у серцях багатьох українців: "Я не можу слухати цю пісню без сліз,у вас так добре виходить українською", "чудова та душевна пісня", "ваш спів українською – неймовірний!","Дуже гарна пісня! Такі зворушливі слова!" – пишуть юзери.

Нагадаємо, що раніше Макс Барських випустив пісню англійською мовою під назвою Don't F*ck with Ukraine, яку присвятив нашим захисникам та мужності українського народу. Крім куплетів англійською, особливу увагу привертає український фольклор, написаний без цензури, але з елементами гумору, який Максу вдалося записати у Львові.

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