Макс Барських випустив свій хіт "Тумани" українською: як тепер звучить трек

Співак Макс Барських представив українськомовну студійну версію свого хіта "Тумани" разом із ліричним відео до нього.

Композиція "Тумани" стала частиною українськомовного альбому Барських, який отримав назву "Зорепад". Випуск платівки запланований на 8 вересня, і вона стане восьмою за рахунком у дискографії артиста.

Альбом "Зорепад" складатиметься з чотирьох хітів, які вже відомі прихильникам Макса завдяки туру "Знайти себе", а також шести абсолютно нових композицій.

Макс Барських готував цей альбом майже рік. За словами артиста, він хоче, щоб ці пісні належали нашій країні та нашим нащадкам.

"Просто хочу, щоб вони належали нам з вами та нашим дітям! "Тумани", "Береги", "Подруга- ніч", "Лий, не жалій" - усі вони лунатимуть солов'їною в студійній якості. Тепер вони ще ближче до серця, і я знаю, як ви чекали на них. Але "Зорепад" - це ще й про нові відчуття. На вас чекають шість абсолютно нових пісень, про які розповім згодом…" – заінтригував фанів Барських.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських відмовився від свого концерту, з яким мав виступити на музичному фестивалі Summer Fest у Кишиневі. А все через те, що не захотів виходити на одну сцену з Валерієм Меладзе, який мовчить про війну в Україні і продовжує розважати мешканів країни-терористки росії.

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