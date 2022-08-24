Макс Барських випустив святково-патріотичну пісню "Україна" до Дня Незалежності

Макс Барських зробив музичний подарунок своїм прихильникам і до Дня Незалежності України випустив нову композицію під назвою "Україна".

Цей трек став четвертою за рахунком українськомовною роботою Барських від початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Усі ці пів року війни я ставлюся до музики, як до чогось, що відбувається не зі мною, до чогось із минулого життя. Поки що я не знайшов нового себе. Не до кінця розумію, що буде завтра, мабуть, як і усі ми. Але знаю напевно, що багатьом музика допомагає, зцілює рани. Крізь пісню ми передаємо наші мрії й проєктуємо найсвітліші бажання", - прокоментував прем'єру Барських.

Шанувальники Макса зізналися, що його нова композиція торкнулася глибин їхньої душі: "За душу бере, дякую Максе!", "Максе, дякуємо. Кожне слово в саме серце. Твої пісні зараз дуже важливі для нас, слухачів. Продовжуй творити", "Неймовірне виконання. Щиро дякую".

Нагадаємо, раніше український режисер Алан Бадоєв показав, як у Росії "горить" через виконавця Макса Барських. Росіяни не можуть змиритися з тим, з співак Макс Барських послав їх слідом за російським кораблем, тому намагаються його дискредитувати.

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