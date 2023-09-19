Макс Барських висловився про своє особисте життя та відверто зізнався, чи є в нього дівчина

Український співак Макс Барських поділився подробицями свого особистого життя. Артист зізнався, чи вільне його серце.

Зокрема, у розмові з Євгеном Фешаком виконавець поділився, що ще 5-10 років тому він однозначно був би самотнім, адже не був готовий до стосунків. Однак наразі артист розуміє, що йому хочеться кохати та бути коханим. Щоправда, у Макса поки немає другої половинки.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

"У мене нікого немає. Напевно, п'ять-десять років тому я був би один. Зараз, коли в мене був певний час бути самостійним і стати більш повноцінним, то мені здається, що мої майбутні стосунки будуть дуже здорові, без токсичних стосунків, без ревнощів і без якихось проблем. Я хочу стосунки з компромісами і відчуттям одне одного", - прокоментував артист.

Також Барських зізнався, що у майбутньому хоче стати батьком. Однак серйозно співак планує над цим замислитися років через 3-5.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

"Зараз не готовий до дітей, бо стабільності немає, щоб забезпечити дитину безпекою та всім необхідним. Я думаю, що десь років п'ять – і я буду готовий. Можливо, роки три і все", - прокоментував артист.

Нагадаємо, раніше Макс Барських пригадав одну з найсерйозніших сварок з режисером Аланом Бадоєвим. Розбіжності між ними виникли під час знімання кліпу.

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