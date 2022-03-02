Макс Барських з ненавистю звернувся до росіян: "Територія РФ викреслюється з моєї географії"

Артист записав доволі емоційні відео.

У співака Макса Барських, який тривалий час працював у Росії, з початком жорстокої війни РФ проти України прокинувся сильний патріотичний дух.

Так, артист записав доволі емоційні відео, у яких з ненавистю та використовуючи ненормативну лексику звернувся до росіян. Зокрема, він зазначив, що Путін перетворив "велику Росію на смітник, з якого сміється весь світ".

"Ви ще не усвідомили, що йому на вас насрати? Він давно підписав контракт з сатаною і він невдовзі вирушить до пекла", - сказав співак.

Також він спробував достукатися до совісті росіян, які бояться виходити на вулиці російських міст з протестами:

"Ви кажете, що вас розганяють на площах і садять у заки… У нас літають ракети, щодня зачищають міста, люди сидять у бомбосховищі. От що значить справжній страх, а не те що на вас помахають кийком і ви залякані втікаєте. Ви вигукуєте, що "держава Росія велика", "великий народ". Та як показує практика, це все неправда. Якби ви були великим народом, ви б стояли на площах і відстоювали правду", - зазначив Барських.

Також виконавець зазначив, що наш президент Володимир Зеленський перебуває разом зісвоїм народом, у той час як Путін сидить у бункері і переживає лише за своє життя:

"Я закликаю вас виходити на вулиці і давати відсіч. Невже ви не помічали, як вас на*обують? Мені дуже шкода вас. Тому що у Росії є хороші люди, люди, які думають. Але поки ви будете сцикунами, які сидять по своїх квартирах і думають про те, що мене поб'ють, так і будете сидіти і будете дивитися, як ваш тиран знищує вашу велику Росію", - зазначив Барських.

Він також підкреслив, що щодня у війні Росії проти України вмирає більше шести тисяч російських солдат

"Сюди закидують молодих солдат, яких нібито відправляють на навчання. Вони тут гинуть, здаються, подивіться, як наші солдати до них ставляться. Територія Росії викреслюється з моєї географії після всього того, що народ України пережив. До вашої дірявої Росії ніхто не захоче приїздити, та вас навіть ніхто не захоче бачити по всьому світі. Ви постійно женете на Америку та Європу, а самі живете комфортно за рахунок європейських та американських компаній. Так от дивіться, як повільно вас будуть відключати від світу і ви житимете у своєму маленькому вакуумі, нікому не потрібна Росія", - сказав Барських.

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