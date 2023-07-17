Макс Барських з оголеним торсом у спортзалі похизувався сталевими м'язами

Артист радіє результатам тренувань.
Співак Макс Барських попри щільний концертний графік знаходить час тримати себе у формі.
Так, виконавець поділився з підписниками в Instagram світлиною зі спортзали та продемонстрував результати своїх тренувань. На фото усміхнений Барських позував перед дзеркалом з оголеним торсом, тож шанувальники могли уважно розгледіти пружний прес і сталеві м'язи артиста.
Співак зізнався, що його дуже мотивує бачити у дзеркало, що він прикладає зусилля не в пусту.
"Приємно бачити результати тренувань", - підписав світлину Барських.
До речі, розгледіти підтягнуту форму та спортивні навички Барських фани також могли його останньому кліпі на пісню "Знайти себе" - у відео співак проїхався Києвом верхи на коні.
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