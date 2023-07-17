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Макс Барських з оголеним торсом у спортзалі похизувався сталевими м'язами

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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426
Час на прочитання
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Макс Барських з оголеним торсом у спортзалі похизувався сталевими м'язами

Макс Барських

Артист радіє результатам тренувань.

Співак Макс Барських попри щільний концертний графік знаходить час тримати себе у формі.

Так, виконавець поділився з підписниками в Instagram світлиною зі спортзали та продемонстрував результати своїх тренувань. На фото усміхнений Барських позував перед дзеркалом з оголеним торсом, тож шанувальники могли уважно розгледіти пружний прес і сталеві м'язи артиста.

Макс Барських / © instagram.com/max_barskih
Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Співак зізнався, що його дуже мотивує бачити у дзеркало, що він прикладає зусилля не в пусту.

"Приємно бачити результати тренувань", - підписав світлину Барських.

До речі, розгледіти підтягнуту форму та спортивні навички Барських фани також могли його останньому кліпі на пісню "Знайти себе" - у відео співак проїхався Києвом верхи на коні.

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Дата публікації
Перегляди
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