Макс Барських з оголеним торсом у спортзалі похизувався сталевими м'язами

Співак Макс Барських попри щільний концертний графік знаходить час тримати себе у формі.

Так, виконавець поділився з підписниками в Instagram світлиною зі спортзали та продемонстрував результати своїх тренувань. На фото усміхнений Барських позував перед дзеркалом з оголеним торсом, тож шанувальники могли уважно розгледіти пружний прес і сталеві м'язи артиста.

Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Співак зізнався, що його дуже мотивує бачити у дзеркало, що він прикладає зусилля не в пусту.

"Приємно бачити результати тренувань", - підписав світлину Барських.

До речі, розгледіти підтягнуту форму та спортивні навички Барських фани також могли його останньому кліпі на пісню "Знайти себе" - у відео співак проїхався Києвом верхи на коні.

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