Макс Барських захопив акустичною версією хіта "Замало"

Український співак Макс Барських зробив композицію "Замало" ще чуттєвішою.

Так, пісня була випущена навесні цього року. З перших днів появи інструментальної версії треку "Замало" в соцмережах артиста зібралося чимало позитивних відгуків і близько 1 млн прослуховувань. Окрім того, фани Барських по всій країні зійшлися в спільному бажанні отримати її в акустично-студійному форматі. Зірка традиційно не став відмовляти своїм прихильникам й презентував оновлену версію вже відомого хіта.

Ба більше, за словами Макса, саме так пісня звучала у момент зародження ідеї про неї. А тоді була дещо удосконалена. Тож, тепер фани мають змогу насолодитися двома версіями хіта.

"Дуже часто мої пісні спочатку мають повільний темп та пронизливу лірику, а вже в процесі творчого пошуку я знаходжу для них більш ритмічну форму. Але трек "Замало" має гарне звучання у двох варіантах, тому я вирішив поділитися з вами її первинною версією, привідкрити завісу того, як вона звучала з самого початку ще в процесі зародження", - коментує прем’єру музикант.

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