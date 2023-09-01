Макс Барських захопив шанувальників прем'єрою нової запальної пісні: "Це шедевр"

Український співак Макс Барських у перший день осені потішив шанувальників прем'єрою нової пісні.

Виконавець випустив новий українськомовний трек "Не плач", який став частиною майбутнього альбому артиста "Зорепад". Як зізнався Макс, заради написання цього альбому він на деякий час відмовився від створення своєї англомовної платівки.

Нова композиція Макса про кохання розкачала фанів та подарувала їм танцювальний настрій.

"Задля роботи над створенням цього альбому, я відклав написання своєї англомовної платівки. Це рішення я прийняв під час туру містами України. Я відчув наскільки сильно мій глядач потребує справжньої танцювальної музики, під яку можна як лікувати рани, так і випустити пар, скинути стрес та біль. Мене дуже тішать успіхи перших релізів, але я впевнений, що це лише початок", - розповів Барських про прем'єру.

Шанувальники залишилися просто у захваті від треку та записали Макса приємними коментарями: "Це шедевр", "Пісня на рівні", "Дуже чекала на цю прем'єру і вона супер", "Тепер один з моїх улюблених треків", "Вже у плейлисті".

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