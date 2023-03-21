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Макс Барських замилував рідкісними кадрами з мамою, яка приїхала до нього в гості

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
899
Час на прочитання
1 хв
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Макс Барських замилував рідкісними кадрами з мамою, яка приїхала до нього в гості

Фото: instagram.com/bortnikliliia

Мама привезла виконавцеві гостинці.

Український співак Макс Барських поділився зворушливими кадрами разом зі своєю мамою.

Рідна людина виконавця приїхала до нього в гості з подарунками. На відео в Instagram мама турботливо розкладала привезені з власного городу зелень та овочі, а також давала синові поради по господарству. Сам же артист на мить знову став хлопчиком.

"Кожен раз, коли мамуся приїздить до мене", - ніжно підписав кадри з найріднішою Барських.

Шанувальників співака дуже замилували кадри Макса разом із мамою: "Так мило", "Як добре, що мама поряд", "Бережіть мамулю".

Нагадаємо, що свій останній трек "Мамо, не плач" Барських присвятив саме мамам, які чекають на своїх синів із фронту.

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Дата публікації
Перегляди
899
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