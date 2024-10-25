Макс Барських зарядив фанів різдвяним настроєм і показався у засніженому місті

Український співак Макс Барських презентує кліп на пісню "Я вже не ти".

Нова відеоробота – сиквел кліпу "BEREGA", яку музикант представив ще 2018 року. Кліп уже традиційно продюсував Алан Бадоєв. У відео артист вдається до експериментів з образом. Зокрема, постає блондином, поєднує речі трендових кольорів сезону, використовуючи латекс і металіку.

До того ж зірка занурює шанувальників в новорічно-святковий настрій. Спочатку Макс Барських йде по засніженому місту, а потім змінює локацію й постає вже біля мікрофону у студії. У композиції оспівується болісний розрив стосунків, який з часом перетворює коханців на "різних людей". У кліпі своїми сміливими рухами зірка демонструє готовність рухатися далі до нових пригод.

"Якщо й сумувати, то вишукано і під улюблену пісню! Новий fashion-трилер "Я вже не ти" чекає на твій перегляд і коментарі. Готуйте червоне на шоу "Різдвяний Зорепад" в столичному Палаці Спорту! Я серйозно, це дрес-код нашого свята", - написав у соцмережах співак.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN заінтригував фото із загадковою дівчиною, якій нібито освідчився. Згодом артист вийшов на зв'язок і розсекретив, що насправді вони працювали над особливим творчим проєктом.

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