Макс Барських здивував музичним експериментом і розкрив неочікувану співпрацю для важливої мети

Український співак Макс Барських презентує перший сингл Stomach Butterfly із нового англомовного альбому.

Новій пісні передують п'ять коротких відеороликів, заснованих на соціальному аудіовізуальному експерименті. У них музикант привертає увагу до важливості ментального здоров’я суспільства як ключового фактора для формування майбутнього. Використовуючи англійську мову, співак прагне встановити діалог із ширшою аудиторією та наголосити на тому, що життя в українських містах триває, незважаючи на всі труднощі.

"Мене надихають наші люди! Найсильнішою стороною українців є вміння жити. Війна не змогла зламати цей дух. Навіть під час постійних обстрілів наші співвітчизники продовжують будувати свій шлях, розвиватися й кохати. Я прагну, щоб світ помітив саме цю силу", - наголошує співак.

Новий етап творчості Макса Барських розпочався зі зворушливих і щирих відеосповідей молоді з різних куточків України – хтось пережив окупацію, інші втратили близьких, а декому довелося покинути рідне місто, проте всі вони обирають життя та боротьбу за Україну.

"Коли збираєш незнайомих людей на знімальному майданчику, де має виникнути справжня "спільна хімія", важливо дати кожному можливість відчути іншого. Саме тому ми разом сідали на один килим, уважно спостерігали за собою й один за одним. Торкалися один одного. І навіть знімали одяг. Усе проходило як групова терапія, після якої ми стали ближчими, як одне ціле. Саме цей момент ми зафільмували в кліпі", - зазначає Макс Барських.

Макс Барських під час знімань кліпу на пісню Stomach Butterfly / Фото: Пресслужба Макса Барських

Ба більше, у рамках нового синглу команда Барських спільно з психологинею Софією Пхаладзе запускає в психологічному застосунку SOPHY безкоштовну категорію "Разом ми сильні". Вона доступна для всіх українців – як в Україні, так і за кордоном – і містить матеріали з психологічної підтримки, спрямовані на подолання тривожних станів, опрацювання накопичених деструктивних емоцій та переживання травматичного досвіду, пов’язаного з війною.

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