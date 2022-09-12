Макс Барських змінює псевдонім і розпочинає кар'єру за кордоном

Український виконавець Макс Барських не планує зупинятися на досягнутому та вже готовий підкорювати нові горизонти. У своєму Instagram співак повідомив, що відтепер буде створювати музику під новим псевдонімом.

"Відчуваючи негативні емоції та постійний стрес, ти нібито забуваєш про існування радості, щастя й любові. Я прийняв рішення створювати майбутнє вже сьогодні й вести вас за собою. Туди, де можливі найсміливіші мрії", - написав Барських.

Співак розповів, що від минулого року працює над англомовним альбомом. Війна в Україні внесла свої корективи, однак, за словами Макса, ще більше спонукала його створювати нові пісні.

"Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися з вами цими експериментами. І я сподіваюся, що ця музика здатна викликати усмішку на вашому обличчі та подарувати гарний настрій. Я починаю нову сторінку своєї творчості під назвою Mick Sunday", - повідомив фанам Макс.

Під новим ім'ям співак буде створювати англомовну музику для слухачів не тільки в Україні, а й за кордоном.

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