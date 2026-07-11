Макс Барських через хворобу змушений переносити концерт: що сталося зі співаком

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

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Український співак Макс Барських зізнався, що захворів. Артистові довелося через це переносити концерт.

Невтішними новинами виконавець поділився в Instagram. Артист зізнався, що прокинувся зі вже поганим самопочуттям. Вочевидь, Макса Барських непокоїть застуда. Виконавець зізнався, що в такому стані просто не зможе відіграти концерт, що мав відбутися у Дніпрі 11 липня. Тож, його виступ довелося переносити.

«У мене є не дуже гарна новина. Я прокинувся захворілим, як і декілька учасників колективу. На жаль, через хворобу ми змушені перенести концерт у Дніпрі, який мав відбутися 11 липня», — зізнався співак.

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Макс Барських / © instagram.com/max_barskih

Врешті, концерт Макса Барських у Дніпрі відбудеться 18 вересня. Тим часом виконавець звернувся до прихильників та перепросив за переніс його виступу. За словами виконавця, почувається зле не лише він, а й інші учасники його колективу. Тож, це рішення було ухвалене, аби всі змогли відновитися, а інші не захворіли також.

«Мені дуже прикро, що наша зустріч не відбудеться. Але мені та ще кільком людям із нашої команди необхідно відновитися, щоб не наражати на небезпеку здоров’я інших людей», — зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Білан несподівано потрапила до лікарні. Артистка опинилася у клініці ревматології.

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