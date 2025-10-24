- Дата публікації
Макс Барських довів до сліз щемливим кліпом на свою нову українськомовну пісню
Також артист поділився історією створення композиції.
Співак Макс Барських довів до сліз щемливим кліпом на свою нову українськомовну пісню.
Так, артист представив фінальну відеороботу з альбому "Місто дощів". Це кліп на пісню "Спи". Відео співак присвячує всім, хто залишив цей світ, і тим, хто щодня відчуває тугу за рідними. Особисто для Макса Барських ця композиція є спробою заповнити порожнечу, яка з'являється після втрати близьких.
"Ми живемо у часи, коли багато людей йдуть. Ми втрачаємо близьких, рідних, друзів. Для мене ця пісня — спроба заповнити порожнечу, яка розростається всередині, коли бракує тих, без кого життя здається самотнім”, — розповідає Барських.
Пісня "Спи" має особисту історію. Вона народилася після випадкової зустрічі, яка для Макса стала знаком згори.
"Якось я сидів у парку і побачив чоловіка, який просив гроші на допомогу дітям. Він був таким схожим на мого батька, якого вже немає з нами. Я віддав йому все, що мав. У відповідь чоловік подарував мені маленьку листівку з меседжем, який я мав почути у той момент. Можливо, через цього чоловіка душа мого тата дала мені знак. Саме після цього я написав "Спи", — згадує артист.
Кліп "Спи" став емоційним завершенням історії "Міста дощів" — одного з найщиріших альбомів у дискографії Барських. У ньому відображені теми втрати, самотності, прийняття й віри в те, що любов ніколи не зникає.
"Коли залишаюся наодинці, я часто подумки говорю з тими, кого вже немає. Цією піснею я вперше звертаюся до всіх, кого ми втратили. Бо вірю, що вони нас чують і хочуть, щоб ми не просто існували, а жили", — підсумовує Макс Барських.
