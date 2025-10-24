Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

Реклама

Співак Макс Барських довів до сліз щемливим кліпом на свою нову українськомовну пісню.

Так, артист представив фінальну відеороботу з альбому "Місто дощів". Це кліп на пісню "Спи". Відео співак присвячує всім, хто залишив цей світ, і тим, хто щодня відчуває тугу за рідними. Особисто для Макса Барських ця композиція є спробою заповнити порожнечу, яка з'являється після втрати близьких.

"Ми живемо у часи, коли багато людей йдуть. Ми втрачаємо близьких, рідних, друзів. Для мене ця пісня — спроба заповнити порожнечу, яка розростається всередині, коли бракує тих, без кого життя здається самотнім”, — розповідає Барських.

Реклама

Пісня "Спи" має особисту історію. Вона народилася після випадкової зустрічі, яка для Макса стала знаком згори.

"Якось я сидів у парку і побачив чоловіка, який просив гроші на допомогу дітям. Він був таким схожим на мого батька, якого вже немає з нами. Я віддав йому все, що мав. У відповідь чоловік подарував мені маленьку листівку з меседжем, який я мав почути у той момент. Можливо, через цього чоловіка душа мого тата дала мені знак. Саме після цього я написав "Спи", — згадує артист.

Кліп "Спи" став емоційним завершенням історії "Міста дощів" — одного з найщиріших альбомів у дискографії Барських. У ньому відображені теми втрати, самотності, прийняття й віри в те, що любов ніколи не зникає.

"Коли залишаюся наодинці, я часто подумки говорю з тими, кого вже немає. Цією піснею я вперше звертаюся до всіх, кого ми втратили. Бо вірю, що вони нас чують і хочуть, щоб ми не просто існували, а жили", — підсумовує Макс Барських.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно актор Женя Янович зняв пародію на кліп гурту "Океан Ельзи" – "Там, де нас нема". Семен Горов, який є режисером оригінального відео, відреагував.