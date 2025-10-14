Макс Барських довів до сліз зворушливою піснею про розлуку з коханими під час війни

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

Співак Макс Барських довів до сліз зворушливою піснею-присвятою про розлуку з коханими під час війни.

Композиція отримала назву "Бути сильним". Це ще один сингл з нового україномовного альбому "Місто дощів". У пісні виконавець звернувся до теми, близької мільйонам українців — біль розлуки з коханими людьми під час війни. "Бути сильним" — це пісня про внутрішній монолог героїв нашого часу — військових, які несуть на собі цілий світ і мають залишатися сильними.

"Спілкуючись зі своїми друзями, які зараз на фронті та з шанувальниками, рідні яких боронять Україну, я розумію, що найскладніше для військових і їхніх родин - це невідомість. Коли кожен день минає без відповіді, наскільки тривалою буде розлука і коли вони зможуть знову повернутися додому, щоб обійняти своїх коханих", — зазначає Макс Барських.

Артист додає, що залишити обійми коханої людини, щоб вирушити захищати свою родину, — надзвичайно складний вибір. Але українці роблять його свідомо та щодня. І, за словами співака, найменше, що він може зробити для цих людей — це присвятити їм пісню.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських представив пісню "Кохай". У композиції артист розсекретив свої найінтимніші думки.