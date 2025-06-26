Макс Барських неочікувано покликав фанатку заміж просто під час свого концерту

Макс Барських

Український співак Макс Барських неочікувано покликав фанатку заміж.

Сталося це під час концерту виконавця. Як йдеться в програмі "ЖВЛ представляє", дівчина сама родом міста Бахмут, яке нині тимчасово окуповане російськими загарбниками. Тож, нині вона живе в Одесі. Дівчина неабияк фанатіє від Макса Барських, і ось вже як декілька місяців подорожує Україною та відвідує виступи свого кумира. Вона побувала на 15 концертах співака поспіль.

Макс Барських із фанаткою / © скриншот з відео

Прихильниця виконавця не приходить на його виступи з порожніми руками. Вона дарує йому чималі букети квітів, а також різні сувеніри. До речі, дівчина не забуває й про команду артиста, тож робить презенти й для музикантів та танцівниць балету Макса Барських. І ось нарешті співак її відмітив. Зокрема, просто зі сцени він покликав прихильницю заміж, щоправда, жартома.

"Ну все, гаразд, виходь за мене!" – пожартував виконавець.

Макс Барських із фанаткою / © скриншот з відео

Окрім цього Макс Барських дав дівчині автограф, який залишив на прапорі України. Також він зняв разом із нею відео для Tik Tok.

