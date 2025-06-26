- Дата публікації
Макс Барських неочікувано покликав фанатку заміж просто під час свого концерту
Прихильниця Макса Барських ось вже декілька місяців не пропускає жодного його концерту. Артист оригінально їй віддячив.
Український співак Макс Барських неочікувано покликав фанатку заміж.
Сталося це під час концерту виконавця. Як йдеться в програмі "ЖВЛ представляє", дівчина сама родом міста Бахмут, яке нині тимчасово окуповане російськими загарбниками. Тож, нині вона живе в Одесі. Дівчина неабияк фанатіє від Макса Барських, і ось вже як декілька місяців подорожує Україною та відвідує виступи свого кумира. Вона побувала на 15 концертах співака поспіль.
Прихильниця виконавця не приходить на його виступи з порожніми руками. Вона дарує йому чималі букети квітів, а також різні сувеніри. До речі, дівчина не забуває й про команду артиста, тож робить презенти й для музикантів та танцівниць балету Макса Барських. І ось нарешті співак її відмітив. Зокрема, просто зі сцени він покликав прихильницю заміж, щоправда, жартома.
"Ну все, гаразд, виходь за мене!" – пожартував виконавець.
Окрім цього Макс Барських дав дівчині автограф, який залишив на прапорі України. Також він зняв разом із нею відео для Tik Tok.
