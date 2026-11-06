Макс Барських після розриву співпраці з Бадоєвим призупинив кар'єру: режисер відреагував

Макс Барських, Алан Бадоєв

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Український співак Макс Барських вирішив на певний час відійти від активної музичної діяльності після завершення багаторічної співпраці з режисером і продюсером Аланом Бадоєвим.

Крапку в спільній історії вони символічно поставили на «Фабриці зірок» — проєкті, де познайомилися та почали працювати разом. За ці роки тандем створив чимало популярних пісень і кліпів, які стали помітною частиною української попсцени.

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Водночас розставання з Бадоєвим не стало для співака приводом одразу розпочинати новий етап кар’єри. Навпаки, Макс вирішив зробити перерву, яка, за його попередніми прогнозами, може тривати щонайменше рік. Артист також звернувся до колишнього творчого наставника зі словами вдячності за підтримку та досвід.

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Макс Барських з Аланом Бадоєвим / © SWEET.TV

«Коли я сумнівався в собі, ти завжди знаходив слова, які надихали мене, давали силу та віру рухатися далі. Бути твоїм артистом — це справжня школа, цілий університет, який я мав щастя пройти. Зараз я відчуваю, що мені потрібна невелика творча пауза. Хочу присвятити час собі, відпочити та відновити сили. Думаю, ця пауза триватиме щонайменше рік», — заявив музикант.

Алан Бадоєв також прокоментував завершення співпраці й наголосив, що все сталося на мирній ноті. Режисер пригадав знайомство з Барських під час другого сезону «Фабрики зірок» 18 років тому та розповів, що ще тоді помітив у молодому виконавцеві потенціал і вміння «відчувати свою публіку та встановлювати з нею особливий зв’язок».

«Я дуже пишаюся тим, що тоді мені вдалося відчути в цьому юнакові щось особливе, побачити його індивідуальність і потенціал. Сьогодні я хочу навчити наших конкурсантів ще одного важливого вміння — щиро, з любов’ю говорити „дякую“ і „до побачення“. Це виважене рішення, до якого ми йшли досить довго. Цей рік став для нас особливим, і сьогодні я хочу сказати молодим артистам: пам’ятайте, що навіть прощатися можна з любов’ю та вдячністю», — прокоментував режисер.

Нагадаємо, нещодавно ветеран-танцівник Назар Грабар зірвав домовленості з «Холостяком» і пояснив причини своєї відмови від участі у романтичному реаліті.

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