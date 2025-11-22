ТСН у соціальних мережах

Макс Барських показався із зірковою кумою та похресником: як вони утрьох час провели

Артисти зустрілися і показали своє дозвілля.

Валерія Гажала
Міша Романова та Макс Барських

Міша Романова та Макс Барських / © instagram.com/misharomanova

Співак Макс Барських показався зі своєю зірковою кумою Мішею Романовою та похресником Мартіном.

Так, артистка у фотоблогу опублікувала серію осінніх знімків. Серед них можна помітити, що час від часу зірка зустрічалася зі своїм кумом Максом. Компанію їм складав семирічний синочок співачки. Всі разом вони відвідували різноманітні локації та бавилися. Судячи з фото, Макс віднайшов чудову спільну мову з похресником.

«Листопадні моменти», — мило підписала кадри Романова.

Міша Романова з сином і Макс Барських / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова з сином і Макс Барських / © instagram.com/misharomanova

Макс Барських з похресником / © instagram.com/misharomanova

Макс Барських з похресником / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова з сином / © instagram.com/misharomanova

Міша Романова з сином / © instagram.com/misharomanova

У коментарях кумів і сина зірки засипали компліментами. Крім того, деякі відзначають сильну схожість з Максом чи то його родичами. Утім, інші юзери заперечили будь-які родинні зв’язки й запевнили, що співак для Мартіна є хрещеним батьком.

  • Чудові!

  • Які ж ви хороші

  • Який Мартін класний!

Зазначимо, раніше Міша розповідала, що її син не спілкується з рідним батьком і вона б прагнула це змінити. Щоправда, він все ж допомагає Мартіну фінансово, але співачка зізнавалася, що того «недостатньо».

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська розповідала про виховання дітей і відповідала на закиди про нерівномірний розподіл часу на двох доньок.

