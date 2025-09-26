Макс Барських представив чуттєву українськомовну пісню і зробив важливу заяву

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

Співак Макс Барських представив нову українськомовну пісню і зробив важливу заяву.

Автор композиції "Буде весна", що на початку повномасштабного вторгнення стала символом незламного українського духу й облетіла світ, несподівано призупиняє випуск англомовних треків, аби представити українськомовний "Все Ок". Пісня є своєрідним продовження "Буде весна", і на це є пояснення.

"Кожен артист відчуває час, у якому живе, і рефлексує на події своїми творами. Кожна пісня для мене — це сповідь. Часто трапляється так, що вона відгукується в унісон із тисячами моїх слухачів, бо ми разом живемо українське життя. Для мене дуже важливо своєчасно висловити накопичені думки й емоції, які, я знаю, переживають люди моєї землі всі ці надзвичайно складні чотири роки війни. Тому я призупинив випуск англомовних синглів, бо саме зараз мої люди потребують підтримки", - говорить артист.

"Все Ок" — не просто сингл. Це пісня, що відкриває україномовний мініальбом "Місто дощів". Кожна композиція в ньому осмислює серцем складні щоденні виклики, з якими вже чотири роки живуть українці.

"Для нового висловлювання Макса ми прагнули створити живий, щирий відеоконтент. "Все Ок" ми знімали просто неба, на незвичайній українській галявині. Саме там відтворюється життя, про яке ми мріємо і яке виникає уривками між повітряними тривогами. Саме так розкривається задум нової відеороботи", - говорить режисер кліпу Алан Бадоєв.

