Макс Барських промовисто розсекретив своє нове кохання і розкрив, коли його зустрів

Артист натякнув на зміни в особистому житті.

Макс Барських

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

Співак Макс Барських неочікувано розсекретив своє нове кохання.

Артист доволі промовисто натякнув на зміни в особистому житті. Виконавець зізнається, що розкриває те, що в нього на душі, в своїй творчості. І ось Макс Барських презентував нову пісню, яка отримала назву "Закоханий". У композиції артист співає про почуття, що зігрівають у найхолодніші часи.

Співак піснею натякає, що зустрів нове кохання. Ба більше, це сталося цієї тяжкої зими. Макс Барських наголошує, що трек "Закоханий" відображає його внутрішній стан.

"Я відверто ділюся у піснях своїми почуттями. Якщо навіть такої важкої зими кохання знайшло мене — вірю, що воно знайде і моїх слухачів. А разом із ним прийдуть сила та віра у теплу весну. Я обожнюю цю пісню. Вона як картина, що відображає мій внутрішній стан", - коментує артист.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук натякнула на новий роман. Також артистка заінтригувала сюрпризом від залицяльника.

