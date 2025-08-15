Знімання кліпу Макса Барських зірвалося через балістичний обстріл

Макс Барських

Український режисер Алан Бадоєв зняв новий кліп на пісню “Mine“співаку Максу Барських. Відео вийшло на всіх майданчиках 15 серпня.

Знімання кліпу були ускладнені обстрілом Києва. Команді постійно доводилось переривати роботу та йти до укриття. Після відбою повітряної тривоги в них залишалось всього декілька годин, проте вони змогли вирішити напружену ситуацію.

“Дуже сюрреалістичне відчуття — коли більшість часу, відведеного на зйомку, ти сидиш в укритті, а після відбою, маючи лише годину до наступної тривоги, мусиш відтворити на майданчику свято і легкість танцю”, - зазначив артист.

Хоч були постійні повітряні тривоги, творча група працювала лише добу в одному з павільйонів арт-заводу «Платформа». Також цю роботу можна відмітити й в тому плані, що Алан Бадоєв вперше виступив у ній у ролі хореографа-постановника.

Історія кліпу “Mine“ розповідає про дежавю головного героя, Макса Барських, який через танець відображає історію зустрічі, яка перетворюється на мару.

Жіночу роль у відео виконала одна з танцівниць балету Макса Барських - Марія Боржкова. Вона виконувала танцювальні партії й була марою.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських розповів про подробиці робочих стосунків з Аланом Бадоєвим. Співак зізнався, через що може конфліктувати з кліпмейкером.