Макс Барських розриває 18-річну співпрацю з Бадоєвим і зробив заяву: "Це стане крапкою"

Макс Барських та Алан Бадоєв

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Український співак Макс Барських повідомив про завершення багаторічного творчого партнерства з режисером і продюсером Аланом Бадоєвим. Їхня спільна історія тривала 18 років і завершиться великим концертом у Києві.

Про зміни артист оголосив у соцмережах після насиченого літнього туру Україною. За цей час команда побувала у 20 містах, де співак зустрічався з прихильниками та виконував свої найвідоміші композиції. Барських назвав цей період особливим, однак дав зрозуміти, що попереду на творчий тандем чекає фінальний акорд.

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«Це літо було незабутнім! Ми разом із вами проїхали 20 міст України, співали улюблені пісні, ділилися емоціями та створювали моменти, які хочеться зберегти назавжди. Але на кожну особливу історію чекає свій фінал. І цього разу він буде по-справжньому особливим», — йдеться у дописі Барських.

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Допис на сторінці фестивалю Макса Барських / © instagram.com/open.air.fest

Прощальним етапом співпраці стане концерт 8 грудня в київському Палаці «Україна». Саме на цьому виступі артист і режисер символічно завершать спільний 18-річний шлях.

За цей час Барських і Бадоєв разом створили чимало масштабних сценічних постановок і шоу, які стали важливою частиною кар’єри співака. У команді артиста наголошують, що майбутній концерт матиме особливе значення не лише як фінал всеукраїнського туру, а і як завершення цілої творчої епохи.

«Цей вечір стане завершенням великого всеукраїнського туру та символічною крапкою у 18-річній творчій історії Макса Барських і Алана Бадоєва. Шлях артиста та режисера, які створили разом чимало знакових шоу, добігає кінця», — повідомила команда виконавця.

Нагадаємо, нещодавно танцівник-ветеран Назар Грабар зізнався, чому відмовився від участі в «Холостяку» в останній момент після домовленостей з командою про гонорар.

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