Макс Барських у новій українськомовній пісні розсекретив свої найінтимніші думки

Співак Макс Барських представив нову пісню, де розсекретив свої найінтимніші думки.

Виконавець продовжує тішити прихильників новинками. Артист представив вже другу композицію зі свого українськомовного альбому "Місто дощів". Ліричний трек отримав назву "Кохай". У пісні Макс Барських демонструє свої власні відчуття та думки. За словами виконавця, нині українцям доводиться переживати складні часи. Однак треба знаходити час, аби зупинитися, перепочити, видихнути і дати собі можливість розчинитися. Тож Макс Барських цією піснею, де він розкрив свої найглибші та найінтимніші думки, намагається занурити слухачів у спокій.

"У своїх піснях я намагаюся відображати рефлексію власних відчуттів та думок. "Кохай" — це настрій, який ллється з мене, попри найтяжчі роки, майже чотири роки життя у війні. Я хочу, щоб мої шанувальники мали пісню, яка може врятувати їх у часи відчаю. Сьогодні відпускаю до вас свої найглибші й найінтимніші думки. Ні, це все ж таки знання, які день за днем я підтверджую своїм життєвим шляхом. Просто зупиніться, де б ви не були, і розчиніться в цій роботі. Вона зможе подарувати вам спокій, упевненість і просто три хвилини для себе", - коментує прем'єру співак.

Артист вже й представив спокійний кліп на композицію, режисером якого виступив Алан Бадоєв. До слова, трек увійшов до альбому "Місто дощів". Його реліз запланований на 10 жовтня. Вперше новий україномовний альбом співак виконає наживо під час великого концерту в Києві.

