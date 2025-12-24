Макс Барських уперше без прикрас відреагував на чутки про роман з Лободою: "Вона розбила мені серце"

Макс Барських і Світлана Лобода

Під час концерту Макса Барських у Полтаві співак несподівано відверто відповів на запитання, яке роками залишалося табу.

Так, під час одного з нещодавніх концертів артиста просто із зали у нього поцікавилися нібито стосунками зі Світланою Лободою — темою, яку фанати обговорювали ще від початку його кар’єри. Відео моменту з’явилося в TikTok. Глядачка, яка представилася мешканкою Сум, звернулася до Барських із особистим запитанням і без обхідних формулювань запитала, чи був між ним і Лободою роман насправді.

Співак не став уникати відповіді та прокоментував ситуацію просто зі сцени: «Це вже минуле. Між нами більше нічого немає. Вона розбила мені серце».

Слова артиста викликали емоційну реакцію залу, однак на цьому розмова не завершилася. Жінка уточнила, чи були ці стосунки реальними, чи все ж частиною публічного образу. Тоді Барських несподівано згадав про наслідки того періоду: «Шрам залишився в мене, якщо що. Можеш подивитися», — сказав співак, натякаючи на сліди від порізів на руці.

«Роман» Макса Барських і Світлан Лободи — що відомо

Йдеться про події 2008 року після участі Макса Барських у проєкті «Фабрика зірок». Тоді під час одного з виступів артист публічно порізав собі руку просто на сцені. У результаті вчинок пов’язали з його нібито нерозділеними почуттями до Світлани Лободи.

Сама співачка згодом не раз згадувала той період, зізнаючись, що й досі не впевнена, де була правда, а де — сценічний ефект. Водночас вона підтверджувала, що шрами на руці Барських справді існують.

Макс Барських і Світлана Лобода / © XXL

З роками артистка неодноразово натякала, що між ними був емоційний зв’язок і спільна публічна історія — фотосесії, виступи, співпраця — але частина цього образу була продиктована законами шоубізнесу та продюсерськими рішеннями.

Сам Макс Барських 2021 року вже називав той інцидент «дурним і необдуманим вчинком», наголошуючи, що не мав наміру завдати собі серйозної шкоди. За словами співака, тоді на нього сильно вплинули ізоляція на проєкті, емоційна нестабільність і потреба у близькому зв’язку з людиною поза межами «Фабрики зірок».

