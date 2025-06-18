Макс Барських відверто розповів про конфлікти з Аланом Бадоєвим: "Дуже сильно сварилися"

Макс Барських та Алан Бадоєв

Реклама

Український співак Макс Барських відверто розповів про конфлікти з режисером та кліпмейкером Аланом Бадоєвим.

Знаменитості співпрацюють вже чимало років. Макс Барських для М1 розповів, що вони разом створили чимало кліпів. Особливо виконавець вдячний кліпмейкеру, що той вміє показати його різним. Тим не менш, робочі непорозуміння між ними все ж таки бувають. Алан Бадоєв може вигадати для Барських якийсь експериментальний образ, в якому виконавцеві некомфортно. На цьому тлі між ними виникають конфлікти.

"Коли я розумів, що в якихось експериментальних образах я не відчуваю, що це близько до мене, тому можуть виникати якісь суперечки. Іноді Алан це розуміє, іноді - не розуміє. Йому хочеться гарну фешн-картинку, а я розумію, що у мене навіть рухи тіла і поведінка стають іншими", - поділився артист.

Реклама

Алан Бадоєв

Макс Барських говорить, що бувало таке, що вони з Аланом Бадоєвим аж настільки сильно сварилися, що навіть ледь не зупиняли знімання кліпу. Тим не менш, вони досягають згоди, а потім мають гарний кінцевий результат. Артист жартує, якщо не посвариться на знімальному майданчику з Бадоєвим, то й кліп не вдасться.

"Якщо говорити чесно, ми дуже сильно з ним сварилися, коли знімали "Береги". Мені було дуже сильно дискомфортно, я виходив зі своєї зони комфорту. Не буду в подробицях, але у нас бували такі конфлікти, що ми ледь не зупиняли знімання кліпу. Якщо ми не посваримося під час знімального процесу, кліп не вдається", - жартує співак.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських неочікувано задав настрій літу. Виконавець також звернувся до своїх прихильників.