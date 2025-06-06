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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
427
Час на прочитання
1 хв

Макс Барських задав настрій літу новим хітом і звернувся до фанів: "Мало хто зможе зрозуміти"

Артист назвав особливість українського народу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Макс Барських

Макс Барських / © Пресслужба Макса Барських

Український співак Макс Барських зустрічає літо новою гучною прем’єрою — синглом Sound of Bloom. Це третій трек із майбутнього англомовного альбому співака, де домінує стиль афрохаус — яскравий, ритмічний і емоційно заряджений.

Після ліричного Stomach Butterfly та зухвалого Someone New, Барських повертається до танцювального звучання. Sound of Bloom — це справжній музичний коктейль ендорфінів, який фанати вже охрестили "піснею зі смаком Bubble gum".

На тлі постійних обстрілів Росією України Макс запевняє, що українці – одні з небагатьох, хто по-справжньому вміють відчувати смак життя. Тож своїм хітом хоче наголосити, що ніхто не зможе поцупити у нас ту жагу.

"Мало хто зможе зрозуміти непереборну жагу до життя українців. Щоб це відчути, потрібно жити тут, в Україні, і разом із сусідами, друзями чи просто знайомими переживати ці пекельні ночі. Ми маємо право на життя. Ми маємо право на літо! Обіймаю кожного з вас. Сподіваюся, що нова пісня наповнить вас ендорфінами і допоможе не зійти з розуму", - ділиться артист.

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Дата публікації
Кількість переглядів
427
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