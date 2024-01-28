Макс Чмерковський на милому фото показав, як його сини помітно підросли

Український хореограф Макс Чмерковський потішив сімейним контентом.

У своєму Instagram танцівник показав своїх синів від американської танцівниці Пети Маргатройд. На знімку 7-річний Шай тримав 7-місячного братика Ріо Джона на руках, а той своєю чергою усміхнено махав рукою у камеру.

Як зазначив Макс, йому на деякий час потрібно поїхати у відрядження. Тим не менш, він встигнув засумувати за синами ще в літаку.

Сини Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/maksimc

"Маю на деякий час полетіти, але вже дуже сумую за цими двома! Зараз я сиджу в літаку і "зовсім не плачу", - підписав кадр танцівник.

Тим часом шанувальники написали чимало компліментів синам хореографа. Підписники зазначили, що хлопці вже помітно підросли, а також звернули увагу на густу шевелюру Шая.

У Шая точно волосся Макса! Гарні сини!

Чудова сім'я! Вам дуже пощастило!

А хлопці вже так підросли! Гарні!

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко потішила фото з 6-річним сином. Артистка показала, як Андрійко помітно підріс.

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