Макс Чмерковський на милому фото показав, як його сини помітно підросли

Танцівник має двох дітей від американської танцівниці.
Український хореограф Макс Чмерковський потішив сімейним контентом.
У своєму Instagram танцівник показав своїх синів від американської танцівниці Пети Маргатройд. На знімку 7-річний Шай тримав 7-місячного братика Ріо Джона на руках, а той своєю чергою усміхнено махав рукою у камеру.
Як зазначив Макс, йому на деякий час потрібно поїхати у відрядження. Тим не менш, він встигнув засумувати за синами ще в літаку.
"Маю на деякий час полетіти, але вже дуже сумую за цими двома! Зараз я сиджу в літаку і "зовсім не плачу", - підписав кадр танцівник.
Тим часом шанувальники написали чимало компліментів синам хореографа. Підписники зазначили, що хлопці вже помітно підросли, а також звернули увагу на густу шевелюру Шая.
- У Шая точно волосся Макса! Гарні сини!
- Чудова сім'я! Вам дуже пощастило!
- А хлопці вже так підросли! Гарні!
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко потішила фото з 6-річним сином. Артистка показала, як Андрійко помітно підріс.
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