Макс Чмерковський ніжно привітав дружину з 38-річчям і показав її раніше небачене фото

Танцівник адресував коханій приємні слова з привітаннями та побажаннями.
У родині українського хореографа Макса Чмерковського, який вже багато років живе в США, свято.
Дружина знаменитості, американська танцівниця Пета Маргатройд, 14 липня святкувала день народження. Обраниці хореографа виповнилося 38 років. Тож, у своєму Instagram Чмерковський привітав кохану зі святом.
Хореограф опублікував раніше небачене архівне фото Пети. На знімку танцівниця постає в образі ковбойки. Танцівник зазначив, що неабияк вдячний дружині, що вона з'явилася в його житті, адже він не уявляє його без неї. Також Макс подякував батькам Пети, в яких народилася така чудова донька.
"З днем народження мою супержінку! Мені пощастило! Твоїм хлопцям (синам – прим. ред.) пощастило! Я не можу уявити своє життя без тебе, але я можу уявити пристрасний секс, який призвів до твого зачаття, і повинен подякувати батькам за добре виконану роботу! Дякую за це життя, яке я маю", - звернувся до дружини хореограф.
Нагадаємо, нещодавно Макс Чмерковський втретє став батьком. Дружина хореографа 12 липня народила йому сина. Подружжя вже показало обличчя хлопчика та розсекретило його подвійне ім'я.
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