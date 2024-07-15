Макс Чмерковський ніжно привітав дружину з 38-річчям і показав її раніше небачене фото

У родині українського хореографа Макса Чмерковського, який вже багато років живе в США, свято.

Дружина знаменитості, американська танцівниця Пета Маргатройд, 14 липня святкувала день народження. Обраниці хореографа виповнилося 38 років. Тож, у своєму Instagram Чмерковський привітав кохану зі святом.

Хореограф опублікував раніше небачене архівне фото Пети. На знімку танцівниця постає в образі ковбойки. Танцівник зазначив, що неабияк вдячний дружині, що вона з'явилася в його житті, адже він не уявляє його без неї. Також Макс подякував батькам Пети, в яких народилася така чудова донька.

Дружина Макса Чмерковського - Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/maksimc

"З днем народження мою супержінку! Мені пощастило! Твоїм хлопцям (синам – прим. ред.) пощастило! Я не можу уявити своє життя без тебе, але я можу уявити пристрасний секс, який призвів до твого зачаття, і повинен подякувати батькам за добре виконану роботу! Дякую за це життя, яке я маю", - звернувся до дружини хореограф.

Нагадаємо, нещодавно Макс Чмерковський втретє став батьком. Дружина хореографа 12 липня народила йому сина. Подружжя вже показало обличчя хлопчика та розсекретило його подвійне ім'я.

Макс Чмерковський влаштував запальні танці з вагітною дружиною, в якої видніється чималий животик

Читайте також: