Макс Чмерковський показав дружину і вперше за 10 років побував у рідній Одесі

Дитинство танцівника минуло у "перлині біля моря".

Відомий танцівник, суддя проєкту "Танці з зірками" Макс Чмерковський вперше за 10 років побував у рідній Одесі.

Після еміграції 1994-го році Максим до Одеси приїздив лише двічі. Та за зніманнями геть нічого не бачив. Нині вперше прилетів до рідного міста - за спогадами, йдеться у програмі ЖВЛ.

Його Одесу можна пройти пішки, адже родина жила в історичній частині міста. Пригадує, вже тоді, в шкільні роки, мав дуже щільний графік – танці, усілякі гуртки.

Максим навчався в хіміко-біологічному класі, тоді і виявилася любов до точних наук. І вже в Нью-Йорку після школи хотів вступати на фармацевтичний факультет. Та місце розташування університету відіграло роль - він був аж у Брукліні. Та, вочевидь, ця професія не дала б Максиму такої шаленої популярності в США, як танці.

Саме завдяки танцям він зустрів своє кохання - австралійську танцюристку Пету Маргатройд, з якою у шлюбі виховує сина Шая.

Родина для Максима - на першому місці. Цей фундамент своїм прикладом заклали батьки. І хоч зараз усі вони живуть у різних містах - мама з татом у Нью-Йорку, а сім'я Максима в Лос-Анджелесі, все-таки намагаються бачитися частіше. Мама ще з Одеси береже традицію Новий рік зустрічати в родинному колі.

Максим зізнається, за родиною у від’їзді дуже сумує. Тому, щоб бачитися з дружиною та сином, між ефірами на “Танцях з зірками” літає на інший кінець світу

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