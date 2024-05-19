Макс Чмерковський показав, як із помітно підрослим 7-річним сином екстремально проводив час

Український хореограф Макс Чмерковський показався з помітно підрослим 7-річним сином Шаєм.

Знаменитість показав, як ектремально проводить час із хлопчиком. Виявилося, що вони захоплюються доволі небезпечним видом спорту. Зокрема, Чмерковський разом із сином спостерігали за перегонами на Monster Truck. Це вид спорту, де водії у спеціальних позашляховиках змагаються в майстерності керування автомобілем, минаючи різні перешкоди. Вони мають продемонструвати їзду на лише на двох колесах та вільний стиль, все це на швидкість.

Син Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/maksimc

Макс Чмерковський із 7-річним сином не лише спостерігали. Зокрема, вони мали змогу поїздити такою автівкою. Щоправда, за кермом був спеціально навчений водій. Вони минали перешкоди, піщані гірки та насолоджувалися екстремальною їздою.

Син Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/maksimc

До речі, 7-річному Шаю навіть поталанило посидіти за кермом Monster Truck. Звісно ж, автівка була не заведена. Тим не менш, хлопчик спробував себе в ролі водія.

Син Макса Чмерковського / Фото: instagram.com/maksimc

Нагадаємо, нещодавно тренерка Марина Боржемська показувала свого помітно підрослого сина від В'ячеслава Узелкова. Спортсменка також вітала підлітка з важливим святом.

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