Макс Чмерковський пригадав, як втік від своєї дружини в аеропорту

Макс Чмерковський пригадав, як втік від своєї дружини в аеропорту

Зірка говорить, що злякався подружнього життя.

Новий суддя "Танців з зірками", українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський пригадав, як втік від своєї дружини.

Так, хореограф в інтерв'ю Слава + зізнався, що якийсь час був не впевнений у своїх почуттях до нинішньої дружини. Він боявся, що закінчиться його холостяцький період. Макс пригадав, що якось втік від дружини просто в аеропорту.

Дружина Макса Чмерковського / instagram.com/maksimc

"Я злякався, що у мене вдома буде вона. Я відкриваю дверцята шафи, а там її речі. Я просто злякався. Приїхавши до аеропорту, вона пройшла контроль, а я в цей момент сказав якусь дурість, щось типу "давай зробимо паузу", та втік", - пригадав суддя "Танців з зірками".

Макс Чмерковський з дружиною / instagram.com/maksimc

Танцівник зізнається, що йому дуже соромно за свій вчинок. Пізніше він зрозумів, що кохає лише свою дружину. Щоправда, знадобився певний час, аби Пета його пробачила.

Макс Чмерковський з дружиною та сином / instagram.com/maksimc

Нині вони щасливі разом у шлюбі. Пара виховує спільного сина – Шая.

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