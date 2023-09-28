Макс Чмерковський пригадав, яким було його розкішне весілля в замку в США: "Ми мріяли про це"

Український хореограф Макс Чмерковський пригадав, яким було його весілля з американською танцівницею Петою Маргатройд.

Закохані пішли під вінець в липні 2017 року. Церемонію парочка провела в замку Охека, що в Нью-Йорці. Як зізнався Макс, він про це мріяв від 90-х років, коли вперше у США побачив це місце.

"Ми мріяли про це весілля. Ми хотіли, щоб воно відбулося в замку. Коли я прилетів до США в 90-х роках, я побачив це місце. Я одразу зрозумів, що хочу саме тут одружитися. Я таки зіграв весілля у тому місці", - розповів хореограф в інтерв'ю People.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Щоправда, Пета не була прихильницею того, аби грати весілля в замку. Однак танцівниця підтримала ідею чоловіка. Згодом Пета усвідомила, що це було правильне рішення.

"Макс любив це місце роками. Я ніколи не хотіла одружитися в замку, але у мене відвисла щелепа, коли я вперше побачила це місце", - зізналась Пета.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/maksimc

До речі, танцівниця неабияк хвилювалася на своєму весіллі. Вона зізналась, що неабияк боялася спотикнутися. Коли закоханих оголосили чоловіком та дружиною, лише тоді Пета з полегшенням зітхнула.

"Я намагалася не спотикнутися об свою сукню. Я нервувала, коли йшла хідником. Коли нам сказали, що тепер ви чоловік і дружина, я зітхнула з полегшенням. Це був гарний момент", - поділилася танцівниця.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Тим часом Макс хвилювався через гостей на весіллі. До слова, пара запросила понад 250 осіб. Танцівник переймався тим, аби він усіх знав. Чмерковський впорався з хвилюваннями та помічав лише свою кохану дружину.

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