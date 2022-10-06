Макс Чмерковський приголомшив історією, як його мама за чотири місяці схудла на 36 кіло

Хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський приголомшив історією, як його мамі вдалося за чотири місяці схуднути на 36 кіло.

Загалом, через надмірну вагу рідна людина танцівника мала проблеми зі здоров'ям. Жінка наважилася на серйозні зміни, адже у неї міг почати розвиватися діабет.

"Після багатьох років зосереджень на всіх, окрім себе, і постійної надмірної ваги протягом десятиліть, її проблеми погіршилися. Вона опинилася за пів кроку від діабету. Їй дали ліки швидше, ніж вона могла запитати, що сталося", - розповів Макс.

Мама Чмерковського зрозуміла, що її стан здоров'я залежить лише від неї самої. Жінка серйозно зайнялася собою і за чотири місяці зуміла схуднути на 36 кіло.

"Вона жорстка, рішуча і сильна. Я неймовірно пишаюся нею! Уперше за десятиліття вона справді мотивована взяти своє тіло та своє життя під свій контроль", - поділився танцівник.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко зізнався, що за час повномасштабної війни сильно схуд. Артист скинув 14 кілограмів.

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