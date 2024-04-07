Макс Чмерковський приголомшив запальними танцями з вагітною на шостому місяці дружиною

Український хореограф Макс Чмерковський та його дружина Пета Маргатройд влаштували запальні танці просто у своєму будинку.

Зокрема, закохані опублікували в Instagram відео, де вони виконують енергійну сальсу. Парочка підібрала схоже чорне вбрання та з головою занурилася в атмосферу танцю.

Підписники подружжя хореографів були неабияк здивовані, адже Пета Маргатройд нині перебуває на шостому місяці вагітності та вже незабаром народжуватиме третю дитину. Тим не менш, чималий животик не завадив дружині Чмерковського виконати з чоловіком запальну сальсу.

Макс Чмерковський влаштував запальні танці з вагітною дружиною, в якої видніється чималий животик

У коментарях парочку просто засипали компліментами. Фани зазначили, що неабияк сумували за їхніми танцями. До слова, ще рік тому Пета Маргатройд чекала на народження другого сина і теж не стримувала себе в хореографії.

Ви такі милі та надзвичайно талановиті. Так цікаво спостерігати!

Я тут заради цих танцювальних відео!

Ви обоє такі неймовірні!! Пето, я дивлюся, як ти танцюєш, і твій фантастичний баланс просто дивує!

Нагадаємо, незабаром Макс Чмерковський та Пета Маргатройд втретє стануть батьками. Нещодавно подружжя провело гендер-паті та розсекретило стать майбутньої дитини.

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