Макс Чмерковський прилетів до України з дружиною, залишивши в Америці 4-річного сина

Пета прилетіла п’ять днів.

Новий суддя "Танців з зірками", українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський привіз до України свою красуню-дружину.

Про це Макс повідомив у своєму Instagram, опублікувавши фото, яке було зроблене в аеропорту.

Макс Чмерковський з дружиною / instagram.com/petamurgatroyd

"Їду до України разом зі своєю дружино", - підписав фото зірка.

Пета була більш говіркою. Вона зазначила, що прилетіла до України на п’ять днів. Жінка зізнається, що 4-річного сина вони залишили в Америці. Для Пета складно було розлучитися зі своїм хлопчиком на такий тривалий час. Втім, вона говорить, що їм з Максом потрібно побути на самоті.

Макс Чмерковський з дружиною / instagram.com/petamurgatroyd

"Було неймовірно складно прощатися з моїм сином. Проте, я дійсно щаслива, що в мене є так багато часу "для нас двох". Вже не можу дочекатися, аби подивитися на суперзірку Макса в роботі на "Танцях з зірками"! Ура!" - поділилася Пета.

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