Макс Чмерковський про те, як вони з дружиною провели час в Україні: "У нас романтика завжди"

Макс Чмерковський про те, як вони з дружиною провели час в Україні: "У нас романтика завжди"

Пета на декілька днів прилітала до чоловіка.

Відомий танцівник, суддя проєкту "Танці з зірками" Макс Чмерковський розповів, як вони з дружиною, Петою, провели час в Україні.

Так, нещодавно кохана танцівника прилітала з США до свого чоловіка. Свого маленького сина вони вирішили поки залишити вдома. Втім, закохані отримали нагоду побути наодинці. "Світському життю" Макс розповів, як вони з Петою проводили час разом.

Макс Чмерковський з дружиною / instagram.com/maksimc

"У нас романтика завжди. Зараз я більше часу проводжу в Україні, вона вдома з дитиною. Тому, коли ми змогли декілька днів побути наодинці, ми насолодилися Україною. Ми сходили до справжньої української лазні. Нам це все подобається", - говорить хореограф.

Також Макс поділився, чи сподобалась Петі подорож до України. Він запевняє, що його кохана насолодилась відпочинком.

"Їй все дуже сподобалось: від борщу до танців. Їй дуже подобається наш проєкт (ред. – "Танці з зірками")", - додав танцівник.

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