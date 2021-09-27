Макс Чмерковський розповів, з якою танцівницею розірвав заручини та як освідчувався дружині

На момент знайомства Пета і Макс були у серйозних стосунках.

Новий суддя "Танців з зірками", українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський, який нещодавно хизувався красунею-дружиною, розповів історію їхніх стосунків.

Так, переможець шоу Dancing With The Stars у різні роки танцював із відомими зірками. Зокрема, акторками Тіа Каррере, Деніс Річардс, Кьорсті Еллі та солісткою гурту Spice Girls Мел Бі. Мало не з кожною учасницею хореографу приписували романи. У програмі ЖВЛ знаменитість поділився, що насправді мав роман лише із однією партнеркою і це було на початку його участі у шоу.

2010-го Чмерковський був на четвертому місці у рейтингу найзавидніших холостяків світу. Він мав стосунки з супермоделлю Кейт Аптон. Писали навіть про те, що танцюрист зустрічається з Дженніфер Лопес. Хоча сам Макс жодного разу цієї інформації не підтверджував.

І, врешті, професійний танцюрист закохався у свою ж колегу – австралійську танцюристку Пету Маргатройд.

"Ми познайомилися на Бродвеї. І я був заручений. А у неї був свій бойфренд. І ми якось на один одного не дивилися. А потім вже стало зрозуміло, що ми не можемо один від одного розбігтися", – пригадав зірка.

Макс Чмерковський з дружиною / instagram.com/maksimc

Макс розірвав заручини з українською емігранткою Кариною Смірнофф. А 2012 року опинився з Петою на одному паркеті американських "Танців з зірками". Там між ними й спалахнув пристрасний роман. За три роки Чмерковський освідчився коханій. Романтичний момент відбувся у Маямі, одразу після виступу в театрі "Олімпія".

"Я хотів одружитися один раз. Ось це у мене була мрія в житті. Я не хочу жодних розлучень. І мені здається, стосунки з Петою - це фундамент дуже сильний", – заявив танцівник.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд / instagram.com/maksimc

Продовженням цього міцного фундаменту став синочок Шай Александр, який народився 2017-го. Чмерковський зізнався, що якби він не міг більше нічим займатися, то повністю присвятив би себе вихованню сина.

Макс Чмерковський з дружиною та сином / instagram.com/maksimc

Восени цього року Макс повернувся до України і став суддею на "Танцях з зірками". Щотижня він оцінює виступи інших учасників, а між роботою, літає до Америки, до своїх найрідніших. Хореограф нічого не може вдіяти – аж надто сумує за Петою та сином.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Нагадаємо, раніше Макс Чмерковський пригадав, як ледь не став інвалідом. Хореограф травмувався в дитинстві.

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