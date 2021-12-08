Макс Чмерковський розсекретив, через що найчастіше конфліктує з дружиною

Макс Чмерковський розсекретив, через що найчастіше конфліктує з дружиною

Також зірка поділився секретом міцного шлюбу.

Американський хореограф українського походження, суддя шоу "Танці із зірками" Макс Чмерковський зізнався, через що найчастіше конфліктує з дружиною.

Так, причиною сварок із коханою, австралійською танцюристкою Петою Маргатройд стає питання виховання їхнього сина.

"Просто у нас робочий процес становлення мами і тата. Інколи я своєї думки дотримуюся, вона – своєї", – поділився артист у програмі "Неймовірна правда про зірок".

Втім, коли Макс розлючений, його можна заспокоїти їжею та обіймами.

Макс Чмерковський з дружиною та сином / instagram.com/maksimc

Секретом щасливого шлюбу зірка називає правильні стосунки та справжнє кохання: "Коли лише з нею хочеться бути".

Також хореограф відповів, що він на 50% – зразковий сім’янин і на 50% – пристрасний мачо. А між сімейним вечором і гучними вечірками, Макс зараз обрав би перший варіант, оскільки дуже скучив за рідними, які живуть у США: "Такий вік у нашого сина. Здається, що втрачаються дуже важливі моменти життя, бо я не там", – додав він.

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